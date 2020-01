Rodriguez sfuma, il Napoli si ferma: non arriverà un nuovo terzino sinistro

La trattativa ormai sfumata per Ricardo Rodriguez anticipa la chiusura del mercato del Napoli per le corsie laterali. Non c'è tempo per acquistare un nuovo terzino sinistro. Lo rivelano i principali quotidiani oggi in edicola. Per la società azzurra lo svizzero del Milan era ritenuto il profilo ideale per alternarsi con Mario Rui, un giocatore di valore ma anche una ghiotta occasione di mercato. Ma i rossoneri hanno cambiato idea e così l'affare è sfumato. A questo punto, Ghoulam non verrà escluso dalla lista per la Serie A e ora spera di poter ritagliarsi il suo spazio, anche se non gioca da ottobre e non è ancora al top della forma. Ma una cosa sembra certa: la caccia al terzino sinistro proseguirà in estate, quando dovrebbe arrivare quello del futuro.