Rolando Bianchi: "Milik aiuta tanto la squadra, ma al Napoli serve un bomber come Icardi"

Rolando Bianchi, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Icardi? Penso che restare all'Inter sia la soluzione meno adatta. Non so quale sia la soluzione migliore per lui, sicuramente a Napoli potrebbe trovare un ambiente importante ed un allenatore che lo vuole a tutti i costi, alla Juve sarebbe uno dei tanti. Questi sono momenti importanti per la carriera di un giocatore, dove si fanno scelte importanti. Llorente? Io penso che sia un giocatore simile a Milik, per cercare qualcosa in più il Napoli dovrebbe trovare una soluzione alla Icardi. Milik mi piace molto, aiuta la squadra, ma è sicuramente meno bomber rispetto ad Icardi. Per vincere il campionato serve un attaccante che faccia parecchi gol".