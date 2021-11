Roma a caccia di un centrocampista: nel mirino due ex obiettivi azzurri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma si sta muovendo con decisione per arrivare a Zakaria con Tiago Pinto che sta alzando il pressing nei confronti di club e agenti per anticipare le concorrenti e prenderlo subito a gennaio, con particolare attenzione alla Juventus che negli ultimi giorni si è mossa per lo svizzero. I giallorossi hanno però pronta anche l'alternativa che porta a Grillitsch, austriaco che ha deciso di non rinnovare con l'Hoffenheim e che è uno dei giocatori più interessanti tra quelli in scadenza in Bundesliga. Centrocampista che nel recente passato aveva attirato l'attenzione anche di Napoli e Milan.