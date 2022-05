Roma, Diawara sparito dopo aver rifiutato ogni offerta a gennaio: il club vuole ancora cederlo

La Roma lavora alle cessioni. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono tanti i giocatori con la valigia in mano

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma lavora alle cessioni. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono tanti i giocatori con la valigia in mano, a partire da Amadou Diawara, sparito dai radar dopo aver rifiutato a gennaio qualsiasi offerta. Andranno in prestito a farsi le ossa Darboe e Felix, mentre Maitland-Niles tornerà all'Arsenal. In uscita anche Viña, che con l’esplosione di Zalewski e il prepotente ritorno di Spinazzola sarebbe chiuso. El Shaarawy potrebbe essere attratto da un’esperienza all’estero, anche se il nodo per una sua cessione è l’ingaggio.