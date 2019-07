Roma e Napoli condividono obiettivi: piacciono ad entrambe due mediani

Punto sul centrocampo della Roma, che arriva dalle colonne del Corriere dello Sport. I giallorossi restano fiduciosi per Jordan Veretout, ormai separato in casa con la Fiorentina in attesa della cessione. Il Milan resta alla finestra, anche se il francese attende una mossa del Napoli per giocare le coppe nella nuova stagione.



I viola rifiutano contropartite - Il ds gigliato Daniele Pradè chiede 25 milioni di euro senza l'inserimento di calciatori nell'affare, anche se a Trigoria sono certi che sarà Gregoire Defrel il calciatore che approderà a Firenze facendo così calare le pretese gigliate per Veretout. Intanto la Roma guarda anche in Sudamerica: nel mirino Almendra, valutato 20 milioni di euro e seguito anche dal Napoli.