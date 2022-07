Roma e Napoli su Solbakken, ma i giallorossi piombano anche su Isco

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La Roma piomba su Isco Alarcòn, fantasista svincolato dal Real Madrid. Lo scrive As, spiegando che la fumata bianca per il suo trasferimento nella Capitale dovrebbe arrivare la prossima settimana. Da tempo non più nei piani del club 'blanco', il giocatore chiede spazio e una maglia da titolare. Jorge Mendes, che è agente di José Mourinho e dello stesso Isco, garantisce per l'operazione, scrive il quotidiano. A Isco si era già interessato il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini e il Siviglia di Julen Lopetegui, che si sono fermati davanti all'ingaggio del giocatore. Su Isco c'è anche il Newcastle, ma il fantasista preferirebbe Roma come prossima destinazione. (ANSA).