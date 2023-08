Roma, ecco il centrocampista: è fatta per Renato Sanches, cifre e dettagli

La Roma è pronta ad accogliere Renato Sanches, secondo le ultime riportate da SportMediaset.

La Roma è pronta ad accogliere Renato Sanches, secondo le ultime riportate da SportMediaset. L'operazione fra i giallorossi ed il PSG è ai dettagli, con la trattativa che si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Il nome di Sanches è da tempo nel radar giallorosso e ora Tiago Pinto sta cercando di chiudere per il suo arrivo e sistemare così il centrocampo di José Mourinho, in attesa di capire se ci saranno sviluppi sul caso Matic. Definito il portoghese, la Roma ora può concentrarsi sulla ricerca dell'attaccante tanto voluto dallo Special One.