Roma, fatta per Solbakken: può già partire coi giallorossi per il Giappone

A gennaio solo qualche ritocco, per andare a colmare lacune legate anche ai numerosi infortuni. Intanto per l’arrivo di Solbakken, il rinforzo di gennaio, è questione di settimane, se non di giorni. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante potrebbe partire con la Roma per il Giappone a fine mese, se il Bodo concederà il nulla osta. L'esterno è stato seguito anche dal Napoli.