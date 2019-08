Roma-Hysaj, l'ostacolo è il prezzo: i giallorossi pronti a buttarsi su Zappacosta

Continua la ricerca della Roma per un nuovo terzino destro da affidare a Fonseca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la trattativa che potrebbe essere più semplice, vista la richiesta del Napoli per Hysaj, è quella relativa a Davide Zappacosta, tenuto fuori da Lampard anche nell'ultima sfida contro il Manchester United all'esordio in Premier League.