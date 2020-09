Roma, i due motivi che stanno spingendo Milik a dire sì dopo l'accordo col Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono due i motivi che stanno spingendo Arek Milik a superare la voglia di Juventus per dire sì alla Roma. Il primo è legato al contratto che i giallorossi sarebbero pronti ad accordargli: 4,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Il secondo legato al campo, con il polacco che potrebbe finalmente assaggiare la continuità dopo lo sfortunato percorso al Napoli, dove è stato superato anche dall'esplosione come punta di Mertens. Adesso manca solo il suo sì alla chiusura dell'affare, se arriverà nelle prossime ore, l'affare andrà in porto come anche la cessione di Dzeko alla Juventus.