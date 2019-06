Roma, i soldi di Manolas reinvestiti per Barella? Offerta importante, Inter spiazzata

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, lascerà quasi sicuramente la Sardegna. Il giocatore ha più volte ribadito la volontà di vestire la maglia dell'Inter ma, secondo quanto emerso nelle scorse ore, pur di non danneggiare il club che lo ha lanciato, il centrocampista italiano potrebbe accettare altre destinazioni. Entra così in gioco la Roma, con una proposta da 35 milioni di euro più il cartellino di Defrel. Lunedì scorso è avvenuto il primo summit tra il CEO Fienga e il presidente Giulini: resta solo da convincere pienamente Barella per uscire ufficialmente allo scoperto e affondare il colpo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.