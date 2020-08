Roma, il cambio di proprietà aumenta le chance per il colpo Milik: due contropartite gradite

E' di stamattina la notizia del cambio di proprietà divenuto ufficiale in casa Roma. Stando a quanto scritto oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno, l'avvicendamento ai vertici della società giallorossa aumenta le possibilità di vedere Arkadiusz Milik con la maglia dei capitolini. Nell'affare, come noto, potrebbero finire anche Cengiz Under e Jordan Veretout, contropartite gradite al Napoli.