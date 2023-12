Roma, niente Bonucci. Mourinho: "Giusto non andare contro i tifosi"

se fai qualcosa che non piace ai tifosi non va fatta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato anche della trattativa saltata per l’ex Juventus Leonardo Bonucci: "Non parlo dei calciatori di altre squadre. Va rispettato e il modo di rispettarlo è non parlare di un giocatore dello Union Berlino. Io dico sempre due cose: il cuore di un club sono i tifosi però ci sono le proprietà che sono sovrane. Quando tu fai qualcosa che piace ai tifosi stai alimentando la loro passione, quando fai qualcosa che non gli piace non va bene”.