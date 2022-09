Roma, per gennaio in pugno Solbakken (mollato dal Napoli): a dicembre si svincolerà dal Bodo

La Roma pensa ancora al mercato, in particolare ad uno svincolato che possa allungare la difesa di Mourinho

La Roma pensa ancora al mercato, in particolare ad uno svincolato che possa allungare la difesa di Mourinho: stando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport, per gennaio il club ha già virtualmente in pugno l’attaccante Ola Solbakken, ex Bodo, che a dicembre sarà anche lui svincolato.