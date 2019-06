Roma, per il centrocampo non convince Diawara. E ora avanza l'alternativa

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Roma. C'è da rinforzare il centrocampo e il Napoli ha offerto Diawara nella trattativa Manolas. Il profilo non convince troppo.



Occhio a Bennacer Con Veretout vicino al Milan e Barella a un passo dall'Inter i giallorossi tengono d'occhio un altro obiettivo, ossia Ismael Bennacer, che nonostante la retrocessione dell'Empoli è riuscito a mettersi in mostra. Convocato per la Coppa d'Africa, il giocatore ha un'ulteriore possibilità di far salire il suo valore.