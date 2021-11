Roma, per la difesa salgono le quotazioni di un obiettivo del Napoli

La Roma punta a rinforzare la difesa di José Mourinho nel prossimo mercato di gennaio. Il sogno dei giallorossi, scrive La Gazzetta dello Sport, è Sven Botman. Il centrale olandese classe 2000 del Lille, però, ha una valutazione che rischia di essere fuori mercato per Tiago Pinto: il club francese non lo cede per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Così, salgono le quotazioni di Marcos Senesi, che il Feneyoord valuta tra i 15 e i 20 milioni. L'argentino, obiettivo del Napoli nella sessione estiva del mercato, ha un contratto in scadenza nel 2023. Nella shortlist del dirigente giallorosso, anche Marcao, brasiliano del Galatasaray anch'esso accostato al club azzurro.