Roma, piace un ex obiettivo azzurro per la porta: stava arrivando prima di Meret

Dopo le indiscrezioni sull'interesse per De Gea lanciate dal Corriere della Sera, a proposito della porta della Roma in vista della prossima stagione ci sono diversi nomi che Tiago Pinto passerà al vaglio insieme a Mourinho. Dato per sicuro partente Pau Lopez, piace l'esperto Rui Patricio degli Wolves, facente parte della scuderia Mendes esattamente come un altro potenziale obiettivo, ovvero José Sà dell'Olympiacos. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Patricio stava per arrivare a Napoli nell'estate del 2018 prima dell'acquisto di Meret.