Roma, Pinto su Solbakken: "Ma non era già andato altrove? Allora proviamo..."

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto fa capire che Solbakken, che non verrà a Napoli, è ad un passo

TuttoNapoli.net

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto fa capire che Solbakken, che non verrà a Napoli, è ad un passo: "C'è una cosa che è molto importante: non è vero che la Roma ha aumentato il monte ingaggi. Non è difficile capire che risolviamo il problema di Olsen e Fuzato e portiamo Svilar, se la Roma risolve il problema di Florenzi, Santon e Reynolds e prende Celik, se vanno via Diawara e Villar e viene Matic, se non rinnova Mkhitaryan, Sergio Oliveira e va via Veretout non aumenta il monte ingaggi. Non sono il mago della finanza, ma non abbiamo aumentato il monte ingaggi. Se Solbakken non ha firmato ancora per altri come avevo letto, proviamo...".