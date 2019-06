Roma punta a monetizzare da Manolas: così potrà resistere alla Juve per Zaniolo

La Juventus vuole Nicolò Zaniolo, ma la Roma non vuole cederlo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, tanti sono gli affari in ballo tra i due club, ma per il talentuoso centrocampista i giallorossi non mollano, malgrado debbano cedere entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario. Preferirebbero cedere altri calciatori, come ad esempio Kostas Manolas al Napoli, e non la stellina ex Inter alla Juve.