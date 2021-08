Roma, sfuma Xhaka. Arteta: "Resterà all'Arsenal, è un giocatore chiave per noi"

Niente Roma per Granit Xhaka: lo svizzero resterà all'Arsenal, dove continuerà ad essere un punto fermo per la formazione di Mikel Arteta. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico spagnolo, che a margine della sconfitta in amichevole contro il Chelsea ha dichiarato: "Xhaka resterà. Voleva essere sicuro di avere spazio, è un giocatore chiave per noi". Dichiarazioni non di circostanza, all'apparenza. E, guarda caso, a siglare il gol dei Gunners contro il Blues è stato proprio l'ex Basilea.