Roma su De Paul: si libererebbe posto per Fabian all'Atletico?

Nemanja Matic è arrivato, Davide frattesi potrebbe raggiungerlo presto. Ma l'idea della Roma, spiega la Gazzetta dello Sport, è quella di non fermarsi qui. Anzi, Tiago Pinto vorrebbe regalare a José Mourinho un altro centrocampista offensivo di grande livello: il sogno sarebbe Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, ma i 40 milioni necessari a convincere i Colchoneros sono un ostacolo difficilmente superabile. Altri profili graditi sono quelli di Marcel Sabitzer, austriaco oggi al Bayern Monaco che potrebbe arrivare per 15-20 milioni di euro. Qualcosa in più, almeno 25, servirebbe per Houssem Aouar, talento del Lione col contratto in scadenza nel 2023.