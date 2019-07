Roma su Hysaj, Fonseca chiama personalmente il calciatore ma spunta un club spagnolo

Non c'è solo la Roma su Elseid Hysaj, ma anche un club spagnolo. Non è l'Atletico Madrid, scomparso dai radar. A riferirlo è l’edizione odierna del Mattino che fa il punto sull’albanese in uscita dal Napoli. Il nuovo tecnico dei giallorossi Fonseca - rivela il quotidiano - avrebbe persino chiamato il terzino albanese per sondarne la disponibilità.