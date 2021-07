Roma, tormentone Xhaka e affare ancora bloccato: l'Arsenal non abbassa le pretese

Si è bloccata la trattativa tra Roma e Arsenal per portare Granit Xhaka in giallorosso. Da giorni non ci sono stati passi in avanti con i londinesi che continuano a chiedere 20 milioni di euro contro i 15 proposti da Pinto. E dunque, nonostante con il giocatore ci sia un accordo da più di un mese, il suo arrivo continua a slittare. Mourinho lo ritiene fondamentale per il suo centrocampo, ma oltre al mercato, il tecnico portoghese è preoccupato anche dalle condizioni di Veretout, che si sta allenando con poca continuità a causa di alcuni acciacchi fisici. A riportarlo è il quotidiano romano Il Tempo.