Roma, Veretout è incedibile ma piace Maksimovic: la strategia dei giallorossi

Nei discorsi portati avanti dalla Roma con il Napoli è stato trattato Veretout, ma la Roma non intende privarsi del francese, Fonseca lo considera incedibile. I due club parlano in primo luogo di Ünder e Milik, ma alla Roma interessa anche Maksimovic, che potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Smalling, che resta la priorità di Fonseca. Il difensore centrale potrebbe entrare nell’operazione con il Napoli. Per rinforzare la difesa l’obiettivo è inserire il napoletano al fianco dell’inglese. Lo riporta il Corriere dello Sport.