Roma, Zaniolo gela Juve ed Inter: "Amo questa maglia!"

"Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde". Un post neanche troppo criptico, in una settimana di polemica in cui ha scelto di non commentare i fatti pubblicamente. Che Niccolò Zaniolo ha voluto cancellare in mattinata, dopo essersi consultato con il suo staff. Via le polemiche, spazio alla nuova maglia e ad una vera e propria dichiarazione d’amore: “È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”, ha scritto, in chiaro riferimento alla presentazione della nuova divisa, di cui è stato testimonial. Caso chiuso.