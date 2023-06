Romano: "Bayern segue Torres, ma la priorità resta Kim del Napoli"

Come riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter, la priorità del Bayern Monaco resta Kim Min-Jae, difensore del Napoli: "Il Bayern resta informato su Pau Torres dopo che Lucas Hernandez è vicino al PSG. Anche l'Aston Villa spinge su di lui. La priorità del Bayern resta Kim Min-Jae, con il quale sono già stati concordati i termini personali due settimane fa".

Bayern remain informed on Pau Torres as Lucas Hernández is close to joining Paris Saint-Germain. Aston Villa are pushing too. 🇪🇸 #transfers



Bayern priority target remains Kim Min-jae as personal terms are almost agreed since two weeks. ⏳🇰🇷 https://t.co/x8zRiGnQj2