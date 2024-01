Romano conferma l'arrivo di Ngonge: le cifre dell'accordo col Verona

Altre conferme sul prossimo acquisto del Napoli arrivano, tramite X, dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: "Cyril Ngonge al Napoli, ci siamo! Accordo in atto dopo l'accordo della mattina per 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus all'Hellas Verona. Ngonge viaggerà mercoledì per esami medici e firma del contratto".

🚨 Cyril Ngonge to Napoli, here we go! Deal in place after agreement in the morning for €18m plus €2m add-ons to Hellas Verona.



Ngonge will travel on Wednesday for medical tests and contract signing.



Hamed Traoré completed medical today and will sign the contract tomorrow. pic.twitter.com/6LyqYgSqmd