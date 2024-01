Romano conferma: “Napoli su Vitik dello Sparta Praga! Dragusin verso il Tottenham”

Il Napoli prenderà un nuovo difensore centrale, come rivelato da Aurelio De Laurentiis. Il talento dello Sparta Praga Martin Vitik (2003) rimane tra le opzioni prese in considerazione.

A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che fa sapere che il club azzurro ha chiesto Radu Dragusin la scorsa settimana, ma il Tottenham sta avanzando per concludere l'affare. Samardzić è priorità per il Napoli.

🚨 Napoli will sign new centre back — and Sparta Praha’s talent Martin Vitik (2003) remains among options being considered.



Napoli asked for Dragusin last week but Tottenham are advancing to get deal done as revealed last week. 🇷🇴



Samardzić deal, priority for Napoli. pic.twitter.com/yQnTCPF8gC