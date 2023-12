Romano conferma: "Rinnovo di Osimhen con clausola da 130mln"

E' arrivata l'ufficialità del nuovo contratto di Victor Osimhen con il Napoli, valido fino a giugno 2026. Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano scrive su Twitter: "La clausola rescissoria sarà dell'ordine di 130 milioni di euro".

