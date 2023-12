Romano: "Dragusin ha già detto sì al Tottenham! Presto prima offerta al Genoa"

Radu Matei Dragusin del Genoa è il primo obiettivo di mercato del Napoli, eppure la concorrenza del Tottenham è forte.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, il Tottenham è pronto a formulare la prima offerta al Genoa e intanto il giocatore ha già detto sì al club inglese. Dunque Spurs avanti per il centrale ex Juve ritenuto ideale come sostituto dell'infortunato Romero.



🚨️ EXCL: Tottenham are prepared to send first verbal bid for Radu Dragusin after talks opened with Genoa, as revealed last night.



Dragusin already said yes.



️ Todibo deal could collapse soon — as timing with OFC Nice will be slow and Tottenham want new CB to join next week. pic.twitter.com/msuh9dPDkc