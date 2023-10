Romano frena: "Contattato Conte, ma nulla è deciso. Serve incontro e ci sono questioni da risolvere"

Il giornalista Fabrizio Romano ha scritto un post sui social: "Il Napoli si è rivolto formalmente oggi ad Antonio Conte. Seguiranno colloqui diretti per capire se può essere l'uomo giusto per sostituire Rudi Garcia. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa perché ci sono molti punti cruciali da discutere prima di avanzare con Conte".

🚨 Napoli have formally approached Antonio Conte today. Discussions will follow with direct talks to understand if he can be the right man to replace Rudi Garcia.



No final decision made yet as there are many crucial points to discuss before advancing with Conte. pic.twitter.com/K72Cdyuj1D