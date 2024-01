Romano: "Il Napoli vuole Ngonge subito in Arabia se va in finale"

Cyril Ngonge potrebbe raggiungere il Napoli in Arabia qualora la squadra di Mazzarri dovesse superare la Fiorentina e accedere così alla finale di lunedì. A scriverlo è Fabrizio Romano che conferma le visite mediche per domani, le cifre definitive dell'affare, 20 milioni, e spiega che l'esterno belga potrebbe volare subito in Arabia se necessario.

🇧🇪 New schedule for Cyril Ngonge to join Napoli on €20m deal from Verona.



◉ Main part of medical re-scheduled on Thursday.



◉ Contract signing to follow.



🇸🇦 If Napoli enter the Supercup final, the club also want Ngonge to travel to Saudi to join the squad. pic.twitter.com/0vqkz2gMnU