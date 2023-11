Romano: “Mazzarri ha firmato! Contratto fino a giugno, oggi l’annuncio”

Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano su X: “Accordo chiudo valido fino a giugno 2024. L'ex allenatore di Inter e Watford ha firmato il contratto, sarà annunciato oggi come nuovo allenatore. Mazzarri sostituisce Rudi Garcia”.

