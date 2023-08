Romano: "Ritorno di Lozano vicino, Bakayoko può lasciare il Psv"

Il ritorno di Hirving Lozano al PSV Eindhoven è ormai ad un passo. Arrivano conferme anche dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che su Twitter scrive: "C'è una possibilità concreta che Johan Bakayoko lasci il PSV negli ultimi giorni della finestra di mercato. Ciò è probabilmente dovuto a Hirving Lozano, che è sul punto di unirsi al PSV Eindhoven. Il suo ritorno dal Napoli è imminente".

Understand there’s concrete chance to see Johan Bakayoko leaving PSV in the final days of the window with clubs now pushing ✨🇧🇪



This is likely due to Hirving Lozano who’s on the verge of joining PSV Eindhoven — his return from Napoli is imminent 🇲🇽 pic.twitter.com/XypddazMzX