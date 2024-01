Romano: “Zielinski, Inter favorita ma affare non è in stato avanzato! A febbraio l’affondo”

Piotr Zieliński, a meno di clamorosi colpi di scena, non resterà a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zieliński, a meno di clamorosi colpi di scena, non resterà a Napoli. L’Inter è da tempo sul polacco e sta lavorando per prenderlo a parametro zero ma l’affare non è in stato avanzato.

I nerazzurri sono favoriti, ma restano ancora alcune cose da limare prima della fumata bianca. Dopo la fine del mercato la trattativa entrerà ancora di più nel vivo. A riferirlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, nel corso di una diretta streaming su Sos Fanta.