Romero al Tottenham: l'Atalanta lo sostituisce con un centrale che piaceva al Napoli

Importanti passi avanti del Tottenham per Cristian Romero. C'è già un accordo sui numeri dello stipendio del difensore argentino (2,8 milioni di euro a salire per 5 anni), manca ancora quello con l'Atalanta che chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino. La fumata bianca potrebbe però arrivare presto, visto che gli Spurs dopo la prima offerta, hanno alzato il tiro arrivando a offrire 43 milioni di euro di parte fissa più 10 di bonus, più o meno facilmente raggiungibili.

Dopo l'operazione Gollini i rapporti fra le due società sono molto buoni e, qualora la cessione del Cuti agli Spurs dovesse chiudersi, la prima richiesta di Gasperini per sostituirlo sarebbe Merih Demiral della Juventus, difensore in passato seguito anche dal Napoli.