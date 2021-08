Ronaldo, Mendes è a Torino: il City offre la metà di quanto guadagna alla Juve

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale': “Jorge Mendes oggi è arrivato a Torino, ma non ha incontrato la Juventus. Per il momento non sono in programma incontri con il club bianconero, ma la sua presenza apre inevitabilmente a possibili scenari di mercato. Per ora nessuna offerta informale da parte del Manchester City o di qualche altro club. La posizione della Juve è sempre la stessa, non lascia partire il portoghese gratis, cosa che vuole il club inglese, e chiede circa 25 milioni di euro. Il Manchester City offre a CR7 14-15 milioni netti a stagione per due anni, la metà di quanto guadagna attualmente alla Juve. Il giocatore più apprezzato dai bianconeri come possibile contropartita è Gabriel Jesus, ma Guardiola non ha dato il via libera alla sua partenza".