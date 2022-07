Ronaldo vuole lasciare il Man United: lo conferma la sua assenza agli allenamenti

Dopo aver saltato la giornata di ritrovo di ieri, Cristiano Ronaldo non è atteso neppure nelle prossime ore nel centro d'allenamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver saltato la giornata di ritrovo di ieri, Cristiano Ronaldo non è atteso neppure nelle prossime ore nel centro d'allenamento del Manchester United. Out per problemi personali, The Athletic ricorda che CR7 è sempre a Lisbona dove continua ad allenarsi in solitaria al centro sportivo della Nazionale.