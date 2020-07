RPN - Koulibaly, previsto a breve incontro tra l'agente e il Napoli

Come già anticipato dalla nostra redazione qualche giorno fa, in programma c'è un incontro tra il procuratore di Kalidou Koulibaly Fali Ramadani e il Napoli. Quest'oggi la redazione di Radio Punto Nuovo ha confermato la nostra esclusiva con un tweet del giornalista Marco Giordano: "L'agente di Koulibaly, Ramadani, è a Napoli. Previsto incontro con De Laurentiis nelle prossime ore. Fatta per il rinnovo di Maksimovic. Sul tavolo Jovic se salta Osimhen (Gattuso determinante). Attenzione alle mediazioni".