Rrahmani debutta a metà stagione, ma l'agente assicura: "Resterà a lungo"

Adrian Aliaj, agente del difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani, stamane è intervenuto ai microfoni Radio Marte per commentare l'esordio in azzurro del suo assistito contro il Cagliari: "Sono felice per Amir, non ho mai avuto dubbi sulla sua qualità. Starà a lungo a Napoli, crediamo in Gattuso e nel progetto del club. Ci vuole un po' di pazienza ma andrà tutto bene, io credo molto nel mio giocatore".