Rrahmani ed il Napoli nel cuore: ha rinnovato senza voler mai parlare con altri club

Amir Rrahmani ha rinnovato ufficialmente ieri il proprio contratto fino al 2027. Anzi al 2028, considerando che il Napoli ormai si riserva sempre l’opzione di allungare per un anno in più. Secondo il Corriere dello Sport "lui ha voluto continuare senza mai dare troppo peso alle voci e ai corteggiatori e il Napoli ha sempre pensato di continuare a costruire anche su Rrahmani, 29 anni, la difesa che per lunghi tratti della stagione è stata praticamente blindata. Facciamo fino all’ipoteca sullo scudetto. Sono due, insomma, i centrali che il club ha rinnovato: prima del capitano del Kosovo, infatti, anche Juan Jesus aveva prolungato la sua carriera azzurra".