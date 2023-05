Rrahmani, manca solo l'annuncio per il rinnovo fino al 2027: la nuova cifra d'ingaggio

Un riconoscimento meritato evidentemente sul campo, considerato che il centrale kosovaro anche in coppia con Kim ha giocato ad alti livelli

La partita dei rinnovi è cominciata ormai da tempo, per non lasciare nulla al caso, scrive la Gazzetta dello Sport confermando che per il difensore Amir Rrahmani (scadenza 2025) è stata già raggiunta l’intesa per prolungare sino al 2027 con un salto a poco più di 2 milioni netti di ingaggio. Un riconoscimento meritato evidentemente sul campo, considerato - si legge - che il centrale kosovaro anche in coppia con Kim ha giocato ad alti livelli. A breve l’annuncio.