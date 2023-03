Rrahmani non ha ancora rinnovato: cosa filtra da Castel Volturno

Amir Rrahmani non ha ancora rinnovato col Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024

Amir Rrahmani non ha ancora rinnovato col Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024. Un altro azzurro invece è ad un passo dal prolungamento. Fa chiarezza l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il parametro zero Juan Jesus è a un passo dal rinnovo: accordo raggiunto. Aperto il discorso con Rrahmani, in scadenza nel 2024: manca l'intesa, non l'intenzione di prolungare".