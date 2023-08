Rumors da Barcellona: se Osimhen va via, il Napoli può fiondarsi su Raphinha

El Nacional scrive che il club azzurro ci farebbe seriamente un pensierino qualora non riuscisse a raggiungere l'accordo per il rinnovo del nigeriano.

Premessa: noi ci crediamo poco. Per non dire zero. Ma tant'è, in Spagna - e più precisamente a Barcellona - ne scrivono e ve ne rendiamo conto. Dovesse clamorosamente partire Victor Osimhen, su cui sono ancora puntati i fari dell'Arabia Saudita, il Napoli potrebbe fiondarsi su Raphinha. Quest'ultimo - si legge - non viene considerato fondamentale da Xavi e il Barça lo lascerebbe partire per circa 60 miloni. El Nacional scrive che il club azzurro ci farebbe seriamente un pensierino qualora non riuscisse a raggiungere l'accordo per il rinnovo del nigeriano.