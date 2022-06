Rumors dall'Arabia Saudita: "Ospina va all'Al Nassr! Accordo sull'ingaggio"

David Ospina sta valutando ancora il suo futuro, visto che il suo contratto con il Napoli è in scadenza.

David Ospina sta valutando ancora il suo futuro, visto che il suo contratto con il Napoli è in scadenza. E adesso emerge una nuova pista, piuttosto avanzata secondo i rumors emersi in Arabia Saudita. Il portiere colombiano avrebbe raggiunto un accordo con l'Al Nassr e sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto. Ospina, dopo l'indiscrezione riportata negli Emirati, è finito in tendenza su Twitter.