Rumors folle dalla Spagna: "Napoli pagherà clausola di Dembélé se parte Osimhen, ma lui dice no!"

Napoli su Masour Ousmane Dembélé del Barcellona se parte Osimhen. Il portale spagnolo El Nacional lancia la clamorosa indiscrezione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli su Masour Ousmane Dembélé del Barcellona se parte Osimhen. Il portale spagnolo El Nacional lancia la clamorosa indiscrezione di mercato che vorrebbe gli azzurri interessati all'esterno blaugrana per sostituire nel caso il bomber nigeriano. Esiste una clausola nel contratto del giocatore che il Napoli sarebbe pronto ad esercitare. Ma Dembélé, si legge, non accetterebbe comunque di trasferirsi al Napoli. La pista dunque è molto complicata. Una voce che, comunque, non trova conferme in Italia.