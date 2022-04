Rumors Napoli-Zaniolo, Spalletti fu il primo a convocarlo in giallorosso

Se la Juventus dovrà sostituire la Joya, il Napoli ha la necessità di prendere il giocatore che raccoglierà l'eredità di Lorenzo Insigne

Fonte: Tmw

Il Napoli è forte su Nicolò Zaniolo, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Forte tanto da aver deciso di fare sul serio, di spingere per conquistare una posizione di vantaggio nella corsa al talento della Roma che ha nella Juventus una pretendente più che accreditata in vista della prossima estate e dell'addio di Paulo Dybala.

Valutazione alta ma il futuro alla Roma è incerto

Se la Juventus dovrà sostituire la Joya, il Napoli ha la necessità di prendere il giocatore che raccoglierà l'eredità di Lorenzo Insigne. E Zaniolo, per qualità tecnica e gioventù, ha l'identikit perfetto. Anche se il prezzo non è ostacolo di poco conto, visto che la valutazione fatta dalla Roma rasenta i 50 milioni di euro. Il suo contratto però in qualche modo è un parametro da valutare nella vicenda: la scadenza è al 2024 e al momento non ci sono movimenti per quel che riguarda la possibilità di rinnovo. Logico quindi che in estate la Roma debba fare delle valutazioni. E Spalletti, che per primo gli regalò la convocazione in Serie A nell'aprile del 2018, potrebbe essere una carta importante.