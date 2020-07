Sagna su Koulibaly: "Napoli è casa sua, non sono sicuro che andrà al City..."

Bacary Sagna, ex giocatore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha fatto bene, è un anno un po' difficile per tutti. Koulibaly? Sappiamo che è un giocatore fantastico, molti vogliono comprarlo, si parla con City ma ha avuto un momento difficile, adesso possono giocare la Champions ma devono fare attenzione. Napoli è casa di Kouibaly, non sono sicuro che cambierà squadra cosi".