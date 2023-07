Saint-Maximin lascerà il Newcastle: ci pensa anche il Napoli

TuttoNapoli.net

Allan Saint-Maximin lascerà il Newcastle. L'ammissione è arrivata direttamente dal tecnico Eddie Howe al termine dell'amichevole vinta dai Magpies contro i Rangers: "Allan è in trattative per un trasferimento. Il fair play finanziario ci obbliga a fare operazioni in uscita, altrimenti rimarremo bloccati quest'estate", ha detto il tecnico a proposito delle voci sul possibile addio dell'ex Nizza e Monaco.

"Obbligati dal fair play finanziario -" "Non voglio perderlo ma il FFP ci obbliga a farlo", ha continuato Howe. "A questo punto sembra che possa andare via; queste cose devono succedere perché il club cresca". Il giocatore francese è nel mirino del Napoli ma l'Al Ahli avrebbe già messo sul piatto un'offerta da 25 milioni per convincere il club inglese. Saint-Maximin è al Newcastle dal 2019: ha realizzato 12 reti e 19 assist in 111 partite di Premier League.