Salernitana, è già partito il dopo Sousa: in rialzo le quotazioni di Gattuso

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Paulo Sousa in orbita Napoli, la Salernitana vaglia le varie ipotesi per un nuovo allenatore. Casting aperti per il presidente Iervolino con alcuni nomi che già sono finiti nella lista dei papabili tecnici. Tra questi c’è Francesco Farioli e Andrea Pirlo, entrambi reduci da esperienze nel campionato turco. Uno dei nomi caldi è quello di Gennaro Gattuso che stuzzica la dirigenza granata, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Salernitana sta spingendo per l’ex allenatore del Napoli.